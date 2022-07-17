Ziraatçı Abdullah Melik: Mayınlı arazilere buğday ekilseydi, 40 milyon dolar elde edilirdi

17 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Türkiye’de ciddi bir gıda krizi yaşanır, fiyatlar fahiş oranda artarken yurtdışından alınan tarım ürünlerinin miktarı da çoğalıyor.

Oysa Türkiye’nin Suriye sınırında 877 kilometrelik bir koridorda uzanan ve Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak illerinde yer alan 216 bin dekar mayınlı alan bulunuyor ve bunun 170 bin dekarı işlemeli tarıma elverişli.

ORGANİK TARIM DEPOSU

Türkiye taraf olduğu anlaşmalara uysa ve bu topraklar mayınlardan temizlenip tarıma açılsaydı bugün 14 bin 500 kişiye istihdam kapısı olabilirdi. Ottowa Sözleşmesi gereği Türkiye’de döşeli bulunan kara mayınlarının 2014’e kadar temizlenmesi gerekiyordu ancak, hükümetin sürekli ertelemeleriyle 2025 yılına kadar uzatıldı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, “Özellikle son dönemde yıllarda yaşanan tarımsal üretim krizini göz önünde bulundurursak, 170 bin dekar alanda örneğin buğday ekilmiş olsaydı 85 bin ton ürün alınırdı ve 40 milyon dolar elde edilirdi. 69 yıldır hiç kullanılmamış bakir kalmış 170 bin dekarda organik tarım yapmış olsanız dünyanın tek parça ve en geniş organik tarım alanına sahip olacaksınız” dedi.

Mayınlı alanlarda, birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerinin en büyük oranı oluşturduğunu vurgulayan Melik, şu noktalara dikkat çekti:

Mayınlı arazilerin işlemeli tarıma elverişli bölümünün, illere göre değişmekle birlikte, yüzde 80’e yakın bir oranda olduğu hesaplanıyor. Bu arazinin yüzde 70’i sulanabilir özellik taşıyor.

ORTALAMA 57 DEKAR

Bu arazilere pamuk ekilse 85 bin ton üretilirdi ve 128 milyon dolar elde edilirdi. Yine mısır ekilmiş olsa 187 bin ton üretilir ve 74 milyon dolar çiftçinin cebine girerdi. Ayrıca katma değeri yüksek antepfıstığından 45 bin 500 ton üretilir ve 283 milyon dolar elde edilirdi. Yine organik tarımla 1 milyar doların üzerinde ülke ekonomisine bir katkısı olanaklı. Bunlara üreticilerin alacakları desteklemeler dahil de değil.

170 bin dekar işlenebilir tarım alanında Türkiye ortalama işletme ölçeği olan 59 dekarlık işletmelere bölündüğünde, 2 bin 881 adet tarım işletmesi doğuyor. Her bir hanenin en iyimser tahminle tarım işinde çalışabilecek yaşta olan beş kişiden oluştuğu düşünüldüğünde, 14 bin 405 kişiye istihdam kapasitesi ortaya çıkacak.

İşsizlik, gıda ve buğday krizi yaşadığımız bu dönemlerde mayınlı alanların bir an önce temizlenip istihdama ve üretime kazandırılması lazım.

YENİ UZATMA TALEBİ SIRADA



Mayınsız Bir Türkiye Girişimi sözcüsü Muteber Öğreten, mayınların temizlenmesi konusunda Türkiye’nin, 22-24 Haziran 2021’de yapılan “Mayın Yasağı Sözleşmesi Oturumlar Arası Toplantısı”nda 1 Mart 2022 ile 31 Aralık 2025 arasını kapsayan dönem için yeni bir ek süre talebinde bulunduğunu, bu süre sonunda da tekrar ek bir uzatmaya ihtiyaç duyacağını açıkladığını hatırlattı.

Uzmanlara göre, araziler, mayın temizliği konusunda uzman bir kurum olan Türk Silahlı Kuvvetleri ya da ücreti karşılığında yerli/yabancı bir şirkete bir an önce temizletilmeli. Bu araziler tarımsal amaçlı kullanılmak üzere bölgedeki topraksız ya da az topraklı çiftçilere, gezici ve geçici tarım işçilerine ve/veya mayın mağdurlarına dağıtılmalı. Araziler suyla buluşturulmalı, çiftçiler kooperatif çatısı altında toplanarak planlı üretim yapmaları sağlanmalı.

