Ziraat’in aracılığı ABD onayına bağlı
Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasında kendisine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle itirazı sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ziraat Bankası’nın ödemelere aracılık yapabileceği görüşü tartışılmaya devam ediliyor.
Bir üst düzey yetkili, Karadeniz tahıl koridorunun süresinin uzatılması görüşmeleri kapsamında Ziraat Bankası’nın Rusya’nın tahıl ihracatı için yapacağı ve alacağı ödemelere aracılık edebileceğini, ancak bunun işlem bazında ABD ve Birleşmiş Milletler’in (BM) yazılı onayı olmadan gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Her bir işlem bazında yazılı onay verilmemesi halinde Ziraat Bankası’nın bu mekanizmada yer almayacağına dikkat çekti.
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