Ziraat’in aracılığı ABD onayına bağlı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:45

Bir üst düzey yetkili, Karadeniz tahıl koridorunun süresinin uzatılması görüşmeleri kapsamında Ziraat Bankası’nın Rusya’nın tahıl ihracatı için yapacağı ve alacağı ödemelere aracılık edebileceğini, ancak bunun işlem bazında ABD ve Birleşmiş Milletler’in (BM) yazılı onayı olmadan gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Her bir işlem bazında yazılı onay verilmemesi halinde Ziraat Bankası’nın bu mekanizmada yer almayacağına dikkat çekti.



