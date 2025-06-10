Zirai don fiyatları uçurdu: Limonun tanesi 27 lira!

Türkiye'nin 36 ilini etkisi altına alan don olayı, piyasalarda derin yankılar yaratmaya devam ediyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki semt pazarlarında yaşanan limon fiyatı patlaması yurttaşların tepkisine neden oldu.

1 TANE 27 1 KİLO 100 LİRA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir semt pazarında satılan limonun kilogram fiyatı 100 liraya, tanesi ise 27 liraya fırlarken, esnaf, "Limonun kilosu 100 lira. Bir tane alan da var, bir kilo alan da var. 1 limon 270 gram geliyor, böylece 27 lira oluyor. Müşterilerimiz tek tek de alıyorlar, kilo olarak da" diye konuştu.

'ÇOK PAHALI, ALAMAYIZ, YİYEMEYİZ'

Yurttaşlar, yüksek limon fiyatlarına karşı öfke dolu sözlerle tepkilerini dile getirdi:

"Çok pahalı, alamayız, yiyemeyiz. Limon tuzu kullanmak zorunda kalacağım. Bu fiyatlarla nasıl yaşayacağız?"

"Halkımız burada mağdur oluyor, çünkü çok pahalı. Bütçe yok, mecbur ihtiyacımız kadar alıyoruz, ama bir-iki tane hesabı. Bu durum dayanılmaz hale geldi."

"100 liraya nasıl alalım? Pahalı, alamayız, yiyemeyiz. Don olayının etkisi bu mudur acaba?"

"Bu sene soğuk gitti, don vurdu, alamıyoruz, yiyemiyoruz. Limonsuz da olmuyor, sıkıştığımız yerde bir tane alırız, ne yapalım? Piyasaların düzenlenmesi gerekli."

DON OLAYININ SEBEP OLDUĞU FİYAT ARTIŞLARI SÜRÜYOR

Nisan ayında yaşanan kar yağışı ve zirai don ürün fiyatlarının artışına neden olurken yurttaşlar, "Bu sene soğuk gitti, nisan ayında kar yağdı, soğuk don olayı oldu, ondan dolayı pahalı. Alamayız, şu anda 100 lira kilosu nasıl alayım? Piyasaları kim düzenleyecek?" diye sordu.