'Zirveyi görecek': Goldman Sachs'tan Türkiye için enflasyon tahmini

02 Mart 2022 Çarşamba, 15:06

Goldman Sachs, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'de daha yüksek enflasyon, daha fazla cari açık ve daha düşük büyüme yaratabileceğini öngördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Goldman Sachs analistleri, Türkiye'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 60'ı aşarak zirveyi göreceğini, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyesine ineceğini tahmin etti.

Kurumun daha önceki tahmini enflasyonun mayısta yüzde 60 seviyesi etrafında zirveyi göreceği ve yıl sonunda yüzde 40'a ineceği şeklindeydi.

Goldman Sachs analistleri, emtia fiyatları ve gevşek para politikası kaynaklı yukarı yönlü risklere dikkat çekti.

BÜYÜME TAHMİNİNE REVİZYON

Kurum analistleri Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde büyüme ve cari denge göstergelerine ilişkin tahminlere de yer verdi.

Buna göre Goldman Sachs, 2022 için büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 3'e çekti.

Cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklenti ise yüzde 1,5'ten yüzde 2,5 seviyesine çıkarıldı. Kurum analistleri artan enerji fiyatlarının ve turizmdeki kesintilerin daha fazla cari açığa neden olabileceğini belirtti.