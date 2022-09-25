ZMO Samsun Şube Başkanı Beyzat'tan 'damızlıklar kesime gidiyor' uyarısı

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Beyzat, süt üreticisinin girdi fiyatlarına yenik düştüğünü belirtti.



Bu maliyetler nedeniyle üreticilerin damızlıkları kesime gönderdiğini, ayrıca ellerinde tuttukları hayvanlara verdikleri fabrika yemini azalttıklarını, bu nedenle dengeli beslemenin zorlaştığını ifade eden Beyzat, “Asıl tehlike de işte burada başladı. Dengesiz beslenmeye bağlı olarak damızlık hayvanlarda besleme hastalıkları ve üremeye yönelik sorunlar artmaya başladı. Bu hayvanlar damızlık vasfını yitirmeye başladı” dedi.

(Havva Yurdunuseven Beyzat)



Damızlıkların kesiminin ileride süt üretiminde kriz doğuracağını vurgulayan Beyzat, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR

“Önceliğimiz yem başta olmak üzere girdilerdeki fiyat artışlarına yönelik etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi, damızlık hayvan kesimlerinin durdurulması, üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması, tüketiciye ise ulaşılabilir fiyattan gıda sağlayacak politikaları hayata geçirmek olmalıdır. Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalı. Çiğ süt desteği ödemeleri erkene çekilmeli.”