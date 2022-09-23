Çiğ süt destek primleri artırıldı
Tarım Bakanı Kirişci çiğ süt destek primlerinin artırıldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci twitter hesabından çiğ süt destek primlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kirşci paylaşımında "Süt üreticilerimize (15 Mayıs-30 Eylül dönemi) litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruşa çıkarıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
Süt üreticilerimize (15 Mayıs-30 Eylül dönemi) litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruşa çıkarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) September 23, 2022
Hayırlı, uğurlu olsun. #SenÜretYeter
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