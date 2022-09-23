Çiğ süt destek primleri artırıldı

Tarım Bakanı Kirişci çiğ süt destek primlerinin artırıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 16:33
Çiğ süt destek primleri artırıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci twitter hesabından çiğ süt destek primlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kirşci paylaşımında "Süt üreticilerimize (15 Mayıs-30 Eylül dönemi) litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruşa çıkarıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.



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