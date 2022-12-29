Zorlu Holding'ten iki şirketinde pay satışı

29 Aralık 2022 Perşembe, 11:32

Zorlu Holding, Zorlu Enerji ve Vestel Elektronik şirketlerinde pay satışı yaptığını duyurdu.

Zorlu Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’dan kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 6,4 TL fiyatından 17 milyon TL nominal tutarlı satış işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde holding payının 28 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yüzde 54,27’ye gerilediği kaydedildi.

Holding tarafından yapılan ikinci bir duyuruda ise Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yönetimiyle 64,5 TL fiyatından toplam 2 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki holding payının 28 Aralık 2022 itibarıyla yüzde 60,95’e gerilediği açıklandı.