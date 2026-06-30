Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor: Ayrıntılar belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarını doğrudan maddi hasar sürecine entegre eden düzenleme, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Düzenleme, sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

SEDDK’nin “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar” başlıklı tebliği, 12 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

DEĞER KAYBI TEK SÜREÇTE HESAPLANACAK

Son yıllarda trafik sigortasında özellikle araç değer kaybı tazminatlarında sigortalılar, sigorta şirketleri ve aracı yapılar arasında uyuşmazlıklar yaşanıyordu. Ayrı başvuru süreçleri, farklı eksper raporları ve yüksek komisyon talepleri süreci uzatırken maliyetleri de artırıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte değer kaybı tazminatı, ayrıca başvuru gerekmeksizin maddi hasar ile birlikte hesaplanacak. Böylece ikinci bir dosya açılmasına ve ek eksper atanmasına ihtiyaç kalmayacak.

TEK EKSPER VE STANDART HESAPLAMA DÖNEMİ

Yeni sistemde trafik kazası sonrası hasar incelemesini yapacak eksper merkezi atama sistemiyle belirlenecek. Aynı eksper hem araç hasarını hem de değer kaybını tek raporda değerlendirecek.

Değer kaybı hesaplamalarında ise ortak kriterler esas alınacak. Aracın markası, model yılı, kullanım durumu, hasarın niteliği, hasar gören parçalar ve piyasa özellikleri gibi unsurlar dikkate alınacak.

Bu standart yaklaşımın farklı hesaplamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkları azaltması bekleniyor.

ARACILAR ORTADAN KALKACAK, SÜREÇ DİJİTALLEŞECEK

Geçmiş uygulamada bazı aracı yapılar değer kaybı başvurularını takip ederek yüksek komisyonlar talep edebiliyordu. Yeni sistemle birlikte süreç doğrudan hasar dosyasına entegre edilecek.

Sigortalılar sigorta şirketine doğrudan ulaşabilecek, ayrıca bir aracıya başvurma ihtiyacı ortadan kalkacak. Bu düzenlemenin hem maliyetleri azaltması hem de haksız kazanç alanlarını daraltması amaçlanıyor.

Eksper raporunun ardından sigorta şirketi, hesaplanan değer kaybı tutarını hak sahibine bildirecek. e-Devlet’te kayıtlı cep telefonu bilgileri üzerinden bilgilendirme yapılacak.

SAĞLIK VE SİGORTA TEMİNATLARINDA NETLEŞME

Düzenlemeyle sağlık teminatlarına ilişkin kapsam da netleştirildi. Trafik kazası kaynaklı tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmaya devam edecek.

Geçici iş göremezlik ödemeleri trafik sigortasının sakatlık teminatından, sürekli sakatlık tazminatları ise sakatlanma teminatı kapsamında ödenecek. Bakıcı giderleri de sağlık giderleri teminatı içinde değerlendirilecek.

ORİJİNAL PARÇA ESASI VE ONARIM KRİTERLERİ

Araç onarımlarında temel ilke orijinal parça kullanımı olacak. Ancak orijinal parçanın temin edilememesi, teknik imkânsızlık veya araç sahibinin onayı halinde eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parçalar devreye girebilecek.

Eşdeğer parça kullanımına ilişkin standartların netleşmesiyle onarım kalitesine dair belirsizliklerin azaltılması hedefleniyor.

AĞIR HASAR VE RÜCU DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemeyle ağır hasarlı araçlarda tazminat ödemesi için “trafikten çekilmiştir” ibareli tescil belgesinin sigorta şirketine sunulması şartı getirildi.

Ayrıca sigorta şirketinin rücu hakkına ilişkin düzenleme de güncellendi. Can güvenliği veya sağlık nedeniyle olay yerinden ayrılma gibi zorunlu durumlar rücu kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu durumlar dışında yükümlülüklere aykırılık halinde tazminat kusurlu sigortalıya rücu edilebilecek.

UYUŞMAZLIKLARIN AZALMASI BEKLENİYOR

Araç değer kaybı uyuşmazlıklarının sigorta tahkim sistemine taşınan dosyaların yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğu belirtiliyor. Yeni sistemle birlikte tek eksper uygulaması, standart hesaplama yöntemi ve dijital bildirim altyapısının devreye alınmasıyla uyuşmazlıkların azalması ve tazminat süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.

Sektörde ayrıca operasyonel verimlilik artışı, tahkim ve dava yükünün azalması ve uzun vadede maliyetlerin düşerek primlere yansıması bekleniyor.