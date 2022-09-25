Zuckerberg'ün serveti eriyor: Kısa sürede onlarca milyar dolar kaybetti

25 Eylül 2022 Pazar, 09:58

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg şu sıralar kaybettiği milyarlar ile gündemde. Zuckerberg 70 tane üçüncü köprü yapılabilecek kadar bir miktarı yani 70 milyar doları 9 ayda kaybetti. Servetindeki erime onu dünyanın en zengin insanları listesinde 20. sıraya kadar geriletti. Zuckerberg’ün yönettiği şirketler arasında Facebook, Instagram ve WhatsApp bulunuyor. Servetinin yüzde 55’ini dokuz ayda kaybeden Zuckerberg’in 55.3 milyar doları kaldığı hesaplanıyor.

Haber Global'ın aktardığına göre, Zuckerberg’ün servetindeki düşüşü Facebook’un performansından bağımsız değerlendirmek olmaz. 2021’in son çeyreğinde tarihinde ilk kez üye kaybı yaşayan ve bunun öncesinde büyük bir yeniden yapılanmaya giden şirket Metaverse’ü firmanın geleceği olarak belirlemişti. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle küresel piyasalarda yaşanan bazı belirsizlikler de bu projeyi biraz aksatmış gözüküyor.

Öte yandan eski bir Facebook çalışanı olan Frances Haugen’in, Instagram’ın genç kızlar arasında yeme bozukluğuna ve intihar düşüncelerine sebebiyet verdiğini medyaya anlatması, şirketin zor zamanlar geçirmesine sebep olmuştu.

METAVERSE'E BÜYÜK YATIRIM

2021’in ikinci çeyreğinde Meta’nın gelirleri yüzde 36 düştü, şirket bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar dolardan daha fazla para kaybetti. Şirket 2021 yılında Metaverse için 10 milyar dolarlık nakit yatırım yaptığını, bunun da nakit varlığının yüzde 50’sine yakın olduğunu belirtmişti. Meta, Metaverse için geçen nisan ayında 10 bin kişiyi daha işe alacağını duyurmuştu.