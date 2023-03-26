BBL Esports 2023 sezonu formasını tanıttı!

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:17

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 12:17

Türkiye’nin en çok taraftarı bulunan e-spor takımlarından biri olan BBL Esports son dönemlerde istediği başarıyı bir türlü elde edemiyor.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Valorant Champions Tour turnuvasında ilk aşamada elenen takım için geçtiğimiz sezon iyi geçmedi. PUBG e-spor tarafında ise geçen ay deneyimli kadrosu ile yollarını ayırıp yeni bir kadro kurmuştu. Şimdi ise kulüp yeni sezon formasını tanıttı.