BBL Esports 2023 sezonu formasını tanıttı!
Türkiye’nin en popüler takımlarından biri olan BBL Esports yeni sezon formasını tanıttı. YouTube hesabı üzerinden bir video ile paylaşılan forma oldukça çok dikkat çekti.
Türkiye’nin en çok taraftarı bulunan e-spor takımlarından biri olan BBL Esports son dönemlerde istediği başarıyı bir türlü elde edemiyor.
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Valorant Champions Tour turnuvasında ilk aşamada elenen takım için geçtiğimiz sezon iyi geçmedi. PUBG e-spor tarafında ise geçen ay deneyimli kadrosu ile yollarını ayırıp yeni bir kadro kurmuştu. Şimdi ise kulüp yeni sezon formasını tanıttı.
Geçtiğimiz sezon beyaz ve altın sarısı renkleri tercih eden kulüp bu sezon ise siyah forma tercih etmiş. Formanın sol tarafında takımın logosu yer alırken sağ tarafında ise ismine yer verilmiş. Arka tarafta ise oyuncuların isimleri yazıyor.
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