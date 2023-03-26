Galakticos’dan büyük transfer!

Riot Games tarafından düzenlenen Valorant Türkiye Birlik Ligi 13 mart tarihinde sona ermişti. Ligin galibi S2G Esports olmuştu. Ligin sona ermesi ile birlikte takımlar tranfer dönemine girmiş oldu. Birçok takım yeni transferler üzerinde çalışıyor.

İlk transfer ise Galakticos tarafından geldi. Galakticos geçen sezon Fire Flux Esports bünyesinde forma giyen deneyimli oyuncu Hakan Lekesizer’i (DESTRUCT1VEE) bünyesine kattı.

Oyuncu geçtiğimiz sezon Fire Flux Esports’da bireysel olarak iyi bir dönem geçirse de takım olarak istediği başarıyı elde edememişti. Kontrol karakterleri oynayan DESTRUCT1VEE genel olarak Omen ve Viper karakterlerini tercih ediyor.