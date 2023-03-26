League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi finalisti belli oldu!
Riot Games tarafından düzenlenen League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi karşılaşmalarının sonuna geliniyor. Birçok takımın yarıştığı ligde ilk finalist FUT Esports oldu.
League of Legends’in yapımcısı Riot Games’in düzenlediği Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 2023 hala devam ediyor. Sezonun sonuna yaklaşılması ile birlikte finalist takımlar belli olmaya başladı. Sezonu ilk iki sırada tamamlayan FUT Esports ve DenizBank İstanbul Wildcats arasında dün yarı final karşılaşması oynandı.
Turnuvaya bu sene katılan FUT Esports, deneyimli rakibi DenizBank İstanbul Wildcats’i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. FUT Esports finale yükselen ilk takım olarak EMEA Masters grup aşamasına da katılmaya hak kazandı.
DENİZBANK İSTANBUL WİLDCATS İÇİN ŞANS DEVAM EDİYOR
Denizbank İstanbul Wildcats aldığı mağlubiyet sonrasında hala finale yükselme şansını elinde tutuyor. Deneyimli takım, Beşiktaş Esports ve Papara SupperMassive karşılaşmasının galibini bekliyor. Beşiktaş Esports ve Papara SupperMassive arasında oynanacak karşılaşması ise 28 Mart’ta başlayacak.
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