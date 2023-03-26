League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi finalisti belli oldu!

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:15

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 12:15

League of Legends’in yapımcısı Riot Games’in düzenlediği Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 2023 hala devam ediyor. Sezonun sonuna yaklaşılması ile birlikte finalist takımlar belli olmaya başladı. Sezonu ilk iki sırada tamamlayan FUT Esports ve DenizBank İstanbul Wildcats arasında dün yarı final karşılaşması oynandı.

Turnuvaya bu sene katılan FUT Esports, deneyimli rakibi DenizBank İstanbul Wildcats’i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. FUT Esports finale yükselen ilk takım olarak EMEA Masters grup aşamasına da katılmaya hak kazandı.

DENİZBANK İSTANBUL WİLDCATS İÇİN ŞANS DEVAM EDİYOR