Valorant'ın kopyası olan mobil oyuna dava açıldı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 17:25

Valorant'ın mobil versiyonun geliştirilmesi için çalışmalar yaptığını duyurmuştu. Söz konusu oyun hakkında bir gelişme olmazken, Riot Games oyunlarını kopyaladıkları gerekçesiyle NetEase'e dava açtı.

DAVA FARKLI ÜLKELERDEKİ MAHKEMELERE SUNULDU

Riot Games'in iddiasına göre bir milyondan fazla kez indirilen Hyper Front, Valorant'ın klonu olduğu için dava edildi. Dava dosyası, Birleşik Krallık, Almanya, Brezilya ve Singapur’daki mahkemelere aynı anda sunuldu.

Sunulan dava dosyasına göre Hyper Front’un içinde yer alan karakterler, haritalar, silahlar, silah kaplamaları ve aksesuarların tamamı, Valorant’taki içeriklere birebir benziyordu. Ayrıca Riot Games daha önce NetEase’e konu hakkında uyarmış. Uyarı sonrasında ise oyunda ufak tefek bazı değişiklikler yapıldı.

Değişiklikler yapılmış olmasına rağmen oyundaki kahramanların tüm yetenekleri ve görünüşüyle aynı şekilde alınmamış olsa dahi telif hakları işleyecek.

Daha önce de Riot Games, 2018 yılında League of Legends’a benzeyen bir oyunun geliştiricilerine karşı açtığı davayı kazanmıştı.



