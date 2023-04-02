League of Legends Türkiye Ligi şampiyonu DenizBank İstanbul Wildcats oldu
Türkiye’nin en çok takip edilen e-spor organizasyonlarından biri olan League Of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 2023’ün şampiyonu belirlendi. Turnuvanın galibi DenizBank İstanbul Wildcats oldu.
Oyun yapımcısı Riot Games tarafından düzenlenen Türkiye’nin en çok takip edilen e-spor organizasyonlarından biri olan League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 2023’ün final karşılaşması dün oynandı.
Bu sezon kurulan FUT Esports, deneyimli rakibi DenizBank İstanbul Wildcats ile finalde karşı karşıya geldi.
DenizBank İstanbul Wildcats, rakibi FUT Esports’u 3-0 yenerek turnuvanın galibi oldu.
ÜÇ KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU
Üç kez üst üste kış mevsimi şampiyonu olan İstanbul Wildcats, EMEA Masters grup aşamalarına katılmaya hak kazandı.
4 Nisan’da başlayacak olan EMEA Masters turnuvasında, FUT Esports ve DenizBank İstanbul Wildcats Türkiye’yi temsil edecek.
Espor FUT Esports Riot Games League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi League of Legends League of Legends Şampiyonluk Ligi DenizBank İstanbul Wildcats
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- Meclis'in kapanmasına günler kala...
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!
- Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'
- Partisi kurşunlanan Akşener'e skandal çağrı
- İrfan Değirmenci'den Ahmet Hakan'a çok konuşulacak yanıt