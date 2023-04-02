League of Legends Türkiye Ligi şampiyonu DenizBank İstanbul Wildcats oldu

Oyun yapımcısı Riot Games tarafından düzenlenen Türkiye’nin en çok takip edilen e-spor organizasyonlarından biri olan League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 2023’ün final karşılaşması dün oynandı.

DenizBank İstanbul Wildcats, rakibi FUT Esports’u 3-0 yenerek turnuvanın galibi oldu.

Bu sezon kurulan FUT Esports, deneyimli rakibi DenizBank İstanbul Wildcats ile finalde karşı karşıya geldi.

Üç kez üst üste kış mevsimi şampiyonu olan İstanbul Wildcats, EMEA Masters grup aşamalarına katılmaya hak kazandı.

4 Nisan’da başlayacak olan EMEA Masters turnuvasında, FUT Esports ve DenizBank İstanbul Wildcats Türkiye’yi temsil edecek.