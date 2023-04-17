Valorant Avrupa turnuvası 3. hafta karşılaşmaları sonlandı!

Son zamanların en popüler e-spor oyunlarından biri olan Valorant’ın Avrupa turnuvası devam ediyor. VCT EMEA adlı turnuvada üçüncü haftaya gelindi. Turnuvada Türkiye'yi temsilen Fut Esports ve BBL Esports isimli iki adet takım yer alıyor. Turnuvanın üçüncü haftasının ilk gününde Natus Vincere ve Team Heretics karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Natus Vincere rakibini 2-1 alt etti.

İkinci günde ise KOI ile temsilcimiz Fut Esports karşılaştı. Oldukça heyecanlı geçen maçın galibi Fut Esports oldu. 2-0 rakibini yenen Fut Esport turnuvada ikinci sıraya yükseldi. Bir diğer karşılaşma ise Team Liquid ile FNATIC karşı karşıya geldi. Tecrübeli rakibini FNATIC 2-0 mağlup etti.

Son gün ise bir diğer temsilcimiz BBL Esports ile Giants Gaming karşı karşıya geldi. BBL Esports karşılaşmada 2-0 mağlup oldu. Üçüncü haftanın son maçı ise Team Vitality ve Karmine Corp arasında gerçekleşti. Team Vitality Fransız rakibini 2-0 mağlup etti.

Turnuvanın üçüncü hafta skor tablosu ise şöyle oldu: