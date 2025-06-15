4'üncü Diyojen Uluslararası Karikatür yarışması sonuçlandı: Rekor katılım!

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sinoplu Diyojen karikatür yarışması sonuçlandı. Sinop Belediyesi Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde sergi açılışında SİYAŞAD Başkanı Tufan Bilgili’nin verdiği bilgiye göre bu yılki yarışmaya katılım sayısı rekor seviyeye yükseldi.

56 ülkeden 450 karikatür sanatçısının 1565 eserle katıldığı yarışmada bir eser büyük ödülle değer bulunurken, dört esere başarı, bir esere de jüri özel ödülü verildi. 1565 eserden 60'ı da sergilenmeye değer bulundu.

Karikatür yarışmasının sonuçlanması üzerine düzenlenen karikatür sergisinin açılışına katılan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz bu yıl düzenlenen yarışmanın çevre temalı olmasının yarışmaya değer kattığını belirterek ‘’ Eserler nasıl bir dünya yarattığımızı ve bizleri nasıl bir geleceğin beklediğini ders niteliğinde anlatıyor. Sanat, topluma bilgiyi ulaştırmanın en güzel, en seri ve doğru yoludur. Sinop olarak yıllardır çevreyi olumsuz etkileyecek projelere karşı büyük bir mücadele sürdürüyoruz. 3 adet termik santralin bertaraf edilmesi ve Boyabat Kovaçayır köyünde yurttaşların bakır madenine karşı ÇED toplantısındaki direnişleri yalnızca birkaç örneğimizdir. Böyle bir dönemde uluslararası düzeydeki karikatür yarışmamızın ‘çevre temalı’ olması yarışmaya ayrı bir anlam ve değer katmıştır’’ dedi.

SİYAŞAD Başkanı Tufan Bilgili de sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu yılki ödüllerin parasal karşılığının son derece sembolik tutulduğunu belirterek "Bir adet büyük ödüle 15 bin lira ve 4 adet başarı ödülüne de 2 bin 500'er lira ödül koyduk. Ödül miktarımız sembolik de olsa yurt içi ve yurtdışı katılımda rekor seviyeye ulaştık. Bu durum, uluslararası Sinoplu Diyojen karikatür Yarışması’nın uluslararası düzeyde bir yer ettiğinin ve dünya genelinde karikatür sanatçılarının yarışmamızı önemsediklerinin bir göstergesidir’’ dedi.

4. uluslararası Sinoplu Diyojen karikatür yarışması sonuçlarına göre; Büyük ödül Barlas Yıldız’a (Türkiye) giderken, 4 adet Başarı ödülüne, Endonezyalı sanatçı Agus Harsanta, Türkiye’den Şevket Yalaz, Ukraynalı sanatçı Vladimir kazanevsky ve İranlı sanatçı Ali rastroo’nın eserleri değer bulundu. Yarışmaya bu yıl ilk kez Boyabat çevre derneği (BOYÇED) adına özel ödül konuldu. BOYÇED’in ödülü 11 yaşında karikatür sanatçısı Defne Demirci’ ye verildi. Yarışma ve serginin ilgi odağı olan Defne Demirci de açılışta yaptığı konuşmada daha temiz, daha yaşanabilir ve doğanın tümüyle korunduğu bir dünya ve gelecek hayal ettiğini söyledi.



