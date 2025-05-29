“Kadın” Fotoğraf Sergisi ve Tango Gösterisi Başkentte Buluşuyor

Fotoğraf sanatçısı Güven Baykan’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında kadın kimliğinin toplumsal görünürlüğünü belgeleyen özel fotoğraflardan oluşuyor. Etkinlik, Ceyhun Atuf Kansu’nun kadın, emek ve aydınlanma temalı şiirleriyle bütünleşen bir anlatım sunuyor.

Sergi açılışında konuşmalar da dikkat çekiyor. Gazeteci-yazar Işık Kansu, yazar Güven Baykan ve Eren Aysan ile Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, etkinlikte yer alacak isimler arasında.

Cumhuriyet Tangoları ve Dans Gösterisi

Program kapsamında ayrıca, solist Özrin Tuğrul Akgül ve piyanist Doç. Dr. Alper Akgül’ün yorumuyla Cumhuriyet dönemine damga vurmuş tango eserleri seslendirilecek. Capital Tango Hocaları’nın gerçekleştireceği dans gösterisinde Berkil Kübra Ceran & Yalçın Badem ile Esra Harmanşah & Oğuz Özgırmızı çifti sahne alacak.

Büyük Kolej’in katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, kültür ve sanat aracılığıyla Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı hakları ve sosyal dönüşümü anımsatmayı amaçlıyor.