“Kendini Doğuran Soğuk” Sergisi Ziyarete Açıldı

Arzu Eş’in kişisel sergisi, 15 Haziran’a kadar Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde görülebilir





Sanatçı Arzu Eş’in içe dönüş ve yeniden doğuş temalarını işlediği kişisel sergisi “Kendini Doğuran Soğuk”, 16 Mayıs’ta kapılarını açtı. Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, 15 Haziran 2025 tarihine kadar Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.





Soğuk… Bir rüzgâr gibi değil, bir suskunluk gibi… Renkleri silen, zamanı yavaşlatan, sesi yutan bir hâl. Arzu Eş, bu sergisinde soğuğu yalnızca bir duyumsama olarak değil; bir kırılma, bir döngü ve bir yüzleşme biçimi olarak ele alıyor. Her bir eser, izleyicisini kendi iç kabuğuyla karşı karşıya getiriyor.





Sergi, hayatın kırılma anlarını, görünmeyen mesafeleri, yalnızlıkları ve sessizlikleri resmederken; bu soğuklukla başlayan içsel yolculuğun, samimi bir sıcaklıkla yeniden başlama cesaretine dönüştüğü fikrini taşıyor.





Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Sanatta Yeterlik eğitimi almış olan Arzu Eş’in üretimlerinde yazı imgesi ve hayvan metaforu önemli yer tutuyor. Ankara’da yaşayan sanatçı, bu sergide de kente ve kendine dair izleri, sessiz ama güçlü bir anlatımla izleyiciye sunuyor.





“Kendini Doğuran Soğuk” sergisi, 15 Haziran 2025’e kadar Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde görülebilir.