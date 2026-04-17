TJOV Uluslararası Kısa Film Festivali İstanbul’da sinemaseverlerle buluşuyor

Türkiye Jinekoloji ve Obstetri Vakfı’nın destekleriyle düzenlenen TJOV Uluslararası Kısa Film Festivali 17 Nisan Cuma günü başlıyor. Kısa filmin yaratıcı anlatım gücünü odağına alan festival, sinemanın farklı seslerini ve disiplinler arası etkileşimini bir araya getiren kapsamlı bir platform sunmayı amaçlıyor.

Festivalin ilk günü olan 17 Nisan Cuma, 12:00 – 19:00 saatleri arasında film gösterimleri ve söyleşilere yer verilecek. Sinema profesyonelleri ve izleyicileri bir araya getirecek bu etkinliklerde, finalist filmler izleyiciyle buluşurken sektörün farklı alanlarından isimlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilecek. Bu program kapsamında düzenlenecek tüm film gösterimleri ve söyleşiler herkese açık ve ücretsiz olacak.

FESTİVALE YOĞUN İLGİ

Festival ilk yılında büyük bir ilgi gördü. Toplam 3520 başvuru alınırken, 43 farklı ülkeden filmler festivale katılım sağladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 uluslararası ve 13 yerli film finale kalmaya hak kazandı.

18 Nisan’da İstanbul Bosphorus Hilton Otel’de gerçekleştirilecek ödül töreni ile finalist filmler arasından kazananlar açıklanacak.

ANA JÜRİ KADROSU

Festivalin ana jüri başkanlığını yönetmen Murat Şeker üstlenirken; jüri kadrosunda oyuncular Deniz Türkali, Kadriye Kenter, Bennu Yıldırımlar, Cihangir Ceyhan, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, yazar Ömür Gedik, akademisyen Prof. Dr. Ala Sivas Gülçur, CNBC-e İç ve Dış Yapımlar Müdürü Atilla Irlalata, sanat yönetmeni ve kurumsal iletişim uzmanı Ayten Bostancı ile sinema eleştirmeni Serdar Arslan yer almaktadır.

Festival kapsamında ayrıca “Kadın Temalı Film Kategorisi” için oluşturulan özel jüri ise oyuncu Wilma Elles, sunucu Esra Erol ve senarist-yönetmen Hilal Celenk’ten oluşmaktadır. Bu kategori ile kadın hikâyelerinin sinemadaki temsiline güçlü bir alan açılması hedeflenmektedir.