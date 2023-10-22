Avans (Advance Payment) nedir?

Yayınlanma: 22.10.2023 - 12:44

Güncelleme: 22.10.2023 - 12:44

Avans, bir işlemde alıcı tarafından satıcıya verilen önceden yapılan bir ödeme veya mevduattır. Genellikle satıcı, belirli bir ürün veya hizmeti sağlamadan önce alıcıdan avans ödemesi talep eder. Bu, satıcının işini güvence altına almasını ve iş akışını düzenlemesini sağlar.

Bu ödeme, sözleşme koşullarına bağlı olarak değişebilir. Avans miktarı, satıcının güvence taleplerine ve işin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, özel sipariş ürünleri veya özel hizmetler için avans ödemesi genellikle daha yüksek olabilir.

NASIL ÇALIŞIR?

Avans, bir işlemdeki riski azaltmak ve işi güvence altına almak için kullanılır. İşte avans işleyişinin temel adımları:

Anlaşma Yapma: Alıcı ve satıcı, ürün veya hizmetin tüm ayrıntıları üzerinde anlaşırlar. Bu anlaşma, ödeme miktarı, vade tarihleri ve teslimat koşullarını içerir.

Avans Talebi: Satıcı, anlaşmanın bir parçası olarak alıcıdan avans ödemesi talep eder. Bu, genellikle sözleşme tutarının belirli bir yüzdesidir.

Ödeme: Alıcı, satıcıya avans ödemesini yapar. Bu ödeme, anlaşmanın bir gerekliliğidir.

Ürün veya Hizmet Sağlama: Satıcı, ödeme alındıktan sonra ürünleri veya hizmetleri sağlar. Bu aşamadan sonra tam ödeme yapılır veya sözleşme şartlarına uygun olarak işlem tamamlanır.