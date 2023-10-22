Basit faiz oranı (Simple Interest Rate) nedir? Basit faiz oranı nasıl hesaplanır?

Yayınlanma: 22.10.2023 - 12:59

Güncelleme: 22.10.2023 - 12:59

Basit faiz oranı, bir yatırımın veya kredinin belirli bir süre boyunca uygulanan sabit bir oranla nasıl büyüdüğünü veya azaldığını gösteren bir hesaplama yöntemidir. Bu oran, genellikle yatırımcılar ve kredi alıcıları tarafından gelecekteki kazançları veya ödemeleri tahmin etmek için kullanılır.

Basit faiz oranı, başlangıç ??ana para miktarı, faiz oranı ve süre bilgilerini kullanarak hesaplanır.

Temel bir hesaplama şu şekildedir:

Basit Faiz (I) = Ana Para (P) x Faiz Oranı (r) x Zaman (t)

Burada:

I, faiz tutarıdır.

P, başlangıç ana paradır.

r, faiz oranını temsil eder (yüzde olarak ifade edilir).

t, yatırımın süresini ifade eder (yıl cinsinden).

Örneğin, 1000 dolarlık bir yatırım yüzde 5 basit faiz oranı ile 2 yıl boyunca tutulursa, hesaplamada şu şekilde hesaplanır:

Basit Faiz = 1000 x 0.05 x 2 = 100 dolar

Yani, bu yatırımın faiz getirisi 100 dolar olacaktır.



