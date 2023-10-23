Cari işlemler hesabı (Current Account) nedir?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 16:42

Güncelleme: 23.10.2023 - 16:42

Cari işlemler hesabı, bir ülkenin dış dünya ile ekonomik etkileşimini ölçen bir ekonomik göstergedir. Bu hesap, ülkenin uluslararası ticaret, hizmetler, yatırımlar ve diğer ekonomik işlemlerini izler. Cari İşlemler Hesabı, genellikle bir dönem boyunca döviz girişleri ve çıkışlarını kaydeder ve bu işlemlerin dengesizliğini veya fazlasını belirler.

Cari işlemler hesabı, ülkelerin dış dünya ile ticaret fazlalarını veya açıklarını, döviz rezervlerini, döviz kurlarını ve ekonomik istikrarı değerlendirmek için kullanılır. Bir ülkenin Cari işlemler hesabı fazla veriyorsa, bu, ülkenin dış dünyadan daha fazla döviz kazandığı ve ekonomik büyümeyi destekleyebileceği anlamına gelir. Ancak bir açık veriyorsa, bu, ülkenin dış dünyaya daha fazla döviz harcadığı ve ekonomik baskılara işaret edebilir.

NASIL ÇALIŞIR?

Cari İşlemler Hesabı, genellikle üç ana bileşenden oluşur:

Ticaret Dengesi: Bu bileşen, ülkenin mal ve hizmet ticareti ile ilgilidir. İhracat gelirleri ve ithalat harcamaları, bir ülkenin ticaret dengesini oluşturur. Ticaret fazlası, ihracatın ithalattan fazla olduğu durumu gösterirken, ticaret açığı, ithalatın ihracattan fazla olduğu bir durumu gösterir.

Hizmetler Dengesi: Bu bileşen, ülkenin hizmetler ticareti ile ilgilidir. Turizm, taşımacılık, sigorta ve finans gibi hizmetlerin döviz girişi ve çıkışı bu bölümde kaydedilir.

Sermaye ve Finans Hesapları: Bu bileşen, ülkenin yatırımlarını ve finansal işlemlerini izler. Bu, yatırımların girişi ve çıkışı, kredi borçları ve yatırım gelirlerini içerir.

Cari İşlemler Hesabı, bu bileşenlerin netleştirilmesiyle hesaplanır. Bir ülkenin Cari işlemler hesabı fazla veriyorsa, bu, ülkenin dış dünyadan daha fazla döviz kazandığı ve ekonomik büyümeyi destekleyebileceği anlamına gelir. Ancak bir açık veriyorsa, bu, ülkenin dış dünyaya daha fazla döviz harcadığı ve ekonomik baskılara işaret edebilir. Bu nedenle, Cari İşlemler Hesabı, bir ülkenin ekonomik sağlığını değerlendirmek için kritik bir araçtır.