Dalgalı kur rejimi (Floating Exchange Rate Regime) nedir?
Dalgalı kur rejimi döviz kurlarını sabitlemeyip piyasa koşullarına bıraktığı bir yaklaşımı ifade eder.
Dalgalı kur rejimi, bir ülkenin ulusal parasının diğer para birimleri karşısındaki değerinin serbestçe piyasa koşullarına göre belirlendiği bir döviz kuru sistemi türüdür. Bu sistemde, merkez bankası veya hükümet, döviz kurlarını belirli bir hedef seviyede sabit tutmaz. Bunun yerine, döviz kuru, arz ve talep koşullarına bağlı olarak sürekli olarak dalgalanır.
Dalgalı kur rejimi, döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiği bir sistemdir. Bu, döviz kurlarının günlük, hatta saatlik olarak değişebileceği anlamına gelir. Bu sistem, bir ülkenin para biriminin değerini diğer para birimleri karşısında belirlemek için arz ve talep faktörlerini kullanır.
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