Enflasyon Hedefi (Inflation Target) nedir?
Enflasyon hedefi (Inflation Target), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve hükümet tarafından her üç yıllık dönem için belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık artış oranını ifade eder.
Enflasyon hedefi (Inflation Target), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve hükümet tarafından her üç yıllık dönem için belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık artış oranını ifade eder. Enflasyon hedefi, her yılın aralık ayında ölçülen yıllık enflasyon oranı olarak tanımlanır. Bu hedef, ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonun kontrol altında tutulması için kritik bir rol oynar.
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