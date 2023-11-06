Enflasyon tahmini nedir?

Enflasyon tahmini, gelecekteki enflasyon oranlarını tahmin etmek amacıyla ekonomistler, analistler ve hükümet kurumları tarafından yapılan bir ekonomik tahmindir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:19
Enflasyon tahmini nedir?
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TCMB tarafından üç ayda bir mevcut veriler, modeller ve analizler çerçevesinde güncellenen orta vadeli enflasyon öngörüleridir. 

Belirli bir dönem- önceden duyurulmuş olan enflasyon hedefi sabitken enflasyon tahmini yeni bilgiler ışığında düzenli olarak gözden geçirilmektedir.


TCMB enflasyon

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