Enflasyon tahmini nedir?
Enflasyon tahmini, gelecekteki enflasyon oranlarını tahmin etmek amacıyla ekonomistler, analistler ve hükümet kurumları tarafından yapılan bir ekonomik tahmindir.
TCMB tarafından üç ayda bir mevcut veriler, modeller ve analizler çerçevesinde güncellenen orta vadeli enflasyon öngörüleridir.
Belirli bir dönem- önceden duyurulmuş olan enflasyon hedefi sabitken enflasyon tahmini yeni bilgiler ışığında düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
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