Enflasyon tahmini nedir?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:19

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:19

TCMB tarafından üç ayda bir mevcut veriler, modeller ve analizler çerçevesinde güncellenen orta vadeli enflasyon öngörüleridir.

Belirli bir dönem- önceden duyurulmuş olan enflasyon hedefi sabitken enflasyon tahmini yeni bilgiler ışığında düzenli olarak gözden geçirilmektedir.