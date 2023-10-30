Enflasyon Vergisi nedir?
Enflasyon Vergisi, fiyatlar genel düzeyinin arttığı, yani enflasyonun yüksek olduğu ekonomik koşullarda tüketicilere ve yatırımcılara ek mali yük getiren bir olgudur.
Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük; talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise bir varlık olarak düşünüldüğünde enflasyon, parayı ihraç eden kurumun yükümlülüğünü, parayı elde tutan kurumun ise varlığını reel olarak azaltır.
Bu anlamı ile enflasyon, gelir elde eden açısından vergi özelliği taşımakta, dolayısıyla vergi gibi satın alma gücünün transferine neden olmaktadır.
Enflasyon vergisi, kişilerin veya işletmelerin satın alma güçlerinin azaldığı, tasarruflarının eridiği ve ekonomik belirsizliğin arttığı dönemlerde ortaya çıkar.
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