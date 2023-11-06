Eurobond nedir?
Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği menkul kıymetlerdir.
Eurobond, farklı ülkelerin ve yatırımcıların çeşitli finansal piyasalardan tahvil ihraç etmelerine olanak tanıyan uluslararası bir tahvil türüdür.
Eurobondlar, genellikle döviz cinsinden (örneğin, ABD doları, euro, İngiliz sterlini) ihraç edilir ve farklı ülkelerin yasal düzenlemelerine tabi değildir.
Bu nedenle, "Eurobond" terimi, Avrupa ile sınırlı olmadığı gibi "euro" para birimiyle de ilgili değildir.
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