Eurobond nedir?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:21

Eurobond, farklı ülkelerin ve yatırımcıların çeşitli finansal piyasalardan tahvil ihraç etmelerine olanak tanıyan uluslararası bir tahvil türüdür.

Eurobondlar, genellikle döviz cinsinden (örneğin, ABD doları, euro, İngiliz sterlini) ihraç edilir ve farklı ülkelerin yasal düzenlemelerine tabi değildir.

Bu nedenle, "Eurobond" terimi, Avrupa ile sınırlı olmadığı gibi "euro" para birimiyle de ilgili değildir.