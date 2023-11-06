Faiz oranı (Interest Rate) nedir?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:31

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:31

Faiz oranı (Interest Rate), sermayenin elde ettiği getiriyi temsil eder ve aynı zamanda paranın kullanım maliyetini ifade eder. Bu, ekonomideki sermayenin değerini ve kaynakların tahsisini etkileyen kritik bir finansal göstergedir.

