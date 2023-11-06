Faiz oranı (Interest Rate) nedir?
Faiz oranı (Interest Rate), sermayenin elde ettiği getiriyi temsil eder ve aynı zamanda paranın kullanım maliyetini ifade eder. Bu, ekonomideki sermayenin değerini ve kaynakların tahsisini etkileyen kritik bir finansal göstergedir.
Faiz oranı (Interest Rate), sermayenin elde ettiği getiriyi temsil eder ve aynı zamanda paranın kullanım maliyetini ifade eder. Bu, ekonomideki sermayenin değerini ve kaynakların tahsisini etkileyen kritik bir finansal göstergedir.
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