Finansal okur-yazarlık nedir?

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:14

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:14

Finansal okur-yazarlık, bireylerin gelirlerini yönetme, tasarruf etme, borçlanma, yatırım yapma ve genel olarak finansal kararlar alma yeteneklerini içerir.

Bir bireyin kişisel bütçesini yönetme sürecinde etkin ve bilinçli kararlar alabilmesini sağlayan temel finansal bilgiye sahip olması ve bu kararları uygulayarak bireysel ve toplumsal finansal refahı artırma yetisidir.