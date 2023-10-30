Finansal okur-yazarlık nedir?
Finansal okur-yazarlık, bireylerin ve hanelerin finansal konularda bilgi, beceri ve anlayışa sahip olma kapasitesini ifade eder.
Finansal okur-yazarlık, bireylerin gelirlerini yönetme, tasarruf etme, borçlanma, yatırım yapma ve genel olarak finansal kararlar alma yeteneklerini içerir.
Bir bireyin kişisel bütçesini yönetme sürecinde etkin ve bilinçli kararlar alabilmesini sağlayan temel finansal bilgiye sahip olması ve bu kararları uygulayarak bireysel ve toplumsal finansal refahı artırma yetisidir.
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