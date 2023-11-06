Fiyat istikrarı nedir?
Para politikasının uzun dönemli temel amaçlarına (büyüme ve istihdam) yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.
Fiyat istikrarı, bir ekonominin genel fiyat seviyelerinin istikrarlı bir şekilde değişmediği veya çok hızlı bir şekilde yükselmediği bir durumu ifade eder.
Fiyat istikrarı, bir ülkenin ekonomik istikrarının önemli bir bileşeni olarak kabul edilir.
İdeali, bir ekonomide fiyatlarının hızlı bir şekilde artmaması ve genel olarak sabit kalmasıdır.
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