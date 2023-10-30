Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nedir?

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:16

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:16

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), bir ülkenin sınırları içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerini ölçen ekonomik bir göstergedir.

GSYH, bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü ve refah seviyesini değerlendirmek için kullanılır.

Bu gösterge, genellikle belirli bir zaman dilimi (örneğin, bir yıl) içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade eder.