IBAN nedir?
IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası), uluslararası bankacılık işlemleri için kullanılan bir hesap numarasıdır. IBAN, bir banka hesabını benzersiz bir şekilde tanımlar ve genellikle ülke, banka, şube ve hesap numarasını içeren bir kombinasyondan oluşur.
ISO 13616 No.lu standartlara göre oluşturulmuş Uluslararası Banka Hesap Numarasıdır.
IBAN ile herhangi bir finansal kurumdaki bir müşteri hesap numarasının uluslararası ölçekte tanımlanarak ödeme işlemlerinde istenen verimliliğe kavuşmak amaçlanmıştır.
IBAN Türkiye’de 26 sayısal/alfabetik karakterden oluşur. İlk iki hane ülke kodunu belirtmektedir ve Türkiye için TR'dir.
Sonraki 2 hane kontrol basamaklarını oluşturmakta ve IBAN'ın doğrulanmasında kullanılmaktadır.
Sonraki 5 hane banka kodunu ifade etmektedir.
Rezerv alan tek basamaklı olup, tüm hesap numaraları için sıfır olarak kabul edilmiştir. Son 16 hane ise banka hesap numarasını belirtmektedir.
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