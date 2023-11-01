İşsizlik oranı nedir?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:11

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:11

İşsizlik Oranı, bir ülkedeki iş gücündeki işsiz kişilerin oranını ifade eden bir ekonomik göstergedir.

İşsizlik oranı, işsizlik durumundaki insanların sayısını toplam işgücüne (istihdam edilenler ve işsizlerin toplamı) bölerek hesaplanır ve yüzde ile ifade edilir.

İşsizlik oranı, bir ekonominin işsizlik düzeyini ve işgücü piyasasının sağlığını değerlendirmek için kullanılır.