Kesme altın nedir?

Kesme altın, genellikle standart altın çubuklardan kesilerek yapılan altın dilimleri veya parçalarıdır. Bu kesme işlemi genellikle daha küçük yatırımlar veya ticaret için daha uygun bölme bölmeyi kapsar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:30
Kesme altın nedir?
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Kesme altın, genellikle standart altın çubuklardan kesilerek yapılan altın dilimleri veya parçalarıdır. Bu kesme işlemi genellikle daha küçük yatırımlar veya ticaret için daha uygun bölme bölmeyi kapsar.

Fiziki altın yatırımı yapmak isteyen kişiler, genellikle büyük altın barları almak yerine, bu barlardan kesilmiş daha küçük parçaları tercih edebilirler. Bu, çeşitli büyüklüklerde ve ağırlıklarda olabilir ve genellikle altın ticareti veya yatırım için kullanılır.


Finans terimleri Kesme altın

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