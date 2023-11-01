Kur riski nedir?

Kur Riski, finansal işlemlerde veya yatırımlarda döviz kurlarındaki değişikliklerin neden olduğu finansal riski ifade eder.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:28
Kur riski nedir?
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Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmektedir. 

Kur riskinden korunmak için yatırımcıların hem finans hem de mal piyasalarında pozisyon almaları, birden fazla ülkenin finans piyasasına yatırım yapmaları ve türev ürün veya piyasaları kullanmaları gibi yöntemler mevcuttur. 


Döviz kuru Kur

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