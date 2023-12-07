Net hata ve noksan nedir?
"Net Hata ve Noksan" genellikle bir ülkenin ödemeler dengesi hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. Ödemeler dengesi, bir ülkenin uluslararası ekonomik ilişkileri açısından önemli bir göstergedir ve genellikle bir dönemdeki dış ticaret ve diğer finansal akışları ölçer.
Ödemeler dengesinin her işlemin iki ayrı işaretle (alacak ve borç kaydı) kaydedildiği bir muhasebe sistemi olması nedeniyle, ödemeler dengesi konusu her işlem, içeriği ile ilgili kaleme kaydedilirken, karşı kaydının da bir başka kalemde yer alması esastır.
Başka bir deyişle, her işlemin eşit değerde alacak ve borç kayıtlarıyla kaydedilmesi, böylece “Cari İşlemler Hesabı’’ ve “Sermaye Hesabı”nın toplamının her zaman “Finans Hesabı” kalemine eşit olması gerekmektedir.
Ancak, verilerin değişik kaynaklardan elde edilmesi, değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları yaratmakta; sonuç itibarıyla oluşan farklar Net Hata ve Noksan (NHN) kalemine “kalıntı” şeklinde yansımaktadır.
Bu kalem, finans hesabından, cari işlemler hesabı ve sermaye hesabının çıkarılmasıyla elde edilmektedir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- ‘Hain, alçak, adi, soysuz Vahdettin’
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Ender Saraç'tan ilk açıklama!
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- Yüzde 50 zam beklentilerine yanıt verdi
- 'Başarısız' dediği ulaşımı böyle övmüştü
- Soyu tükenme tehlikesi altındaydı: 150 yıl sonra bir ilk