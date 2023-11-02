Nominal değer nedir?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:39

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:39

Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir.

Örneğin, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç borçlanma senedinin (DİBS) nominal değeri, üzerinde fiilen yazan değer olan 100 TL'dir.

Benzer şekilde 200 TL banknotun nominal değeri üzerinde yazan değer olan 200’dir.