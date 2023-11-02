Nominal değer nedir?
Nominal değer, belirli bir miktarın veya bir değişkenin fiili veya görünür değerini ifade eder.
Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir.
Örneğin, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç borçlanma senedinin (DİBS) nominal değeri, üzerinde fiilen yazan değer olan 100 TL'dir.
Benzer şekilde 200 TL banknotun nominal değeri üzerinde yazan değer olan 200’dir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- Gazeteciler hakkında karar
- 'Kendisinden çok...'
- Sigaraya kasım zammı
- Hizbullahçı öğretmen dönemi!
- Fed faiz kararını açıkladı
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Önce serbest bırakıp sonra ağırlaştırılmış müebbet...