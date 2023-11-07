Tasarruf açığı nedir?
Belirli bir dönemde, yurt içi toplam tasarrufların yurt içi toplam yatırımları karşılayamaması durumunda yatırımların karşılanabilmesi için gerekli olan dış finansman miktarıdır.
Tasarruf açığı, bir ekonominin toplam tasarruflarının, toplam yatırımları karşılamadığı bir durumu ifade eder.
Yani, bir ekonomide toplam tasarrufların, toplam yatırımları karşılayamadığı durumlarda tasarruf açığı meydana gelir.
Bu durumda, ekonominin toplam harcamaları, toplam gelirlerden daha yüksektir.
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