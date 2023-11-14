Vadeli işlemler sözleşmesi nedir?

Vadeli işlemler sözleşmesi, taraflar arasında gelecekteki bir tarihte belirli bir varlığı, miktarı ve fiyatı üzerinde anlaşılan şartlar çerçevesinde alım veya satım yükümlülüğü getiren anlaşmalardır.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:31
Vadeli işlemler sözleşmesi nedir?
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İleri tarihli işlemler anlamındadır.

Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür.

İşlemler, genellikle organize piyasalarda değil, alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmesi ile tarafların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir.

Döviz, menkul kıymet, mal gibi alım-satıma konu araç üzerinden düzenlenebilen bu tür kontratlar fiyat riskini bertaraf etmenin yanı sıra spekülatif amaçlara da yönelik olabilir.  


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