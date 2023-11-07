Yatırım anketi nedir?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:31

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:31

Yatırım anketi, genellikle finansal kurumlar, yatırım şirketleri veya uzmanlar tarafından tasarlanan ve yatırımcıların finansal hedeflerini, risk toleranslarını, varlık dağılımlarını ve diğer yatırım tercihlerini anlamak amacıyla kullanılan bir araştırma aracıdır.

Bu anketler, yatırımcıların kişisel finansal durumlarına ve yatırım stratejilerine daha iyi uyan yatırım seçeneklerini belirlemek için kullanılır.