Yatırım anketi nedir?

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin mevcut yatırım eğilimleri ve yakın geleceğe yönelik yatırım planları ile bu yatırımların amacı ve işyeri yöneticilerinin yatırım kararlarında etkili olan faktörlerle ilgili değerlendirmelerinin alınması amacıyla yılda iki defa uygulanan bir ankettir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:31
Yatırım anketi nedir?
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Yatırım anketi, genellikle finansal kurumlar, yatırım şirketleri veya uzmanlar tarafından tasarlanan ve yatırımcıların finansal hedeflerini, risk toleranslarını, varlık dağılımlarını ve diğer yatırım tercihlerini anlamak amacıyla kullanılan bir araştırma aracıdır. 

Bu anketler, yatırımcıların kişisel finansal durumlarına ve yatırım stratejilerine daha iyi uyan yatırım seçeneklerini belirlemek için kullanılır.


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