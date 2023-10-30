Zorunlu Karşılık Oranı nedir?
Zorunlu Karşılık Oranı, bir merkez bankası tarafından belirlenen ve ticari bankaların mevduatları için ayırmak zorunda oldukları minimum rezerv tutarıdır. Bu rezervler, ticari bankaların mevduatlarını güvence altına almak ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla kullanılır.
Banka ve diğer finansal kuruluşların bilançolarında taşıdıkları mevduat, kredi ve benzeri yükümlülüklerine karşılık merkez bankasında tutmak zorunda oldukları rezerv miktarını gösteren kanuni orandır.
Zorunlu karşılık oranı, yükümlülüklerin çeşidine, vadesine ve para birimine göre farklılaşabilmektedir.
Merkez bankaları bu oranı bir para politikası aracı olarak kullanabilmektedir.
Eğer bankalar atıl rezervlere sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına neden olur.
Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur.
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