Ezeli rekabette ‘öncelik’ krizi yaşandı: G.Saray onayladı Kerem F.Bahçe’de

Fenerbahçe'nşn Benfica’dan 22.5 milyon Avro bonservis ve 2.5 milyon Avro bonus karşılığı anlaştığı Kerem Aktürkoğlu transferi için futbolda bir ilk yaşandı. F.Bahçe yönetimi, G.Saray’ın Kerem için geçen yıl Benfica ile yaptığı satış anlaşmasında “öncelikli alım hakkı”nın olduğu detayını gözden kaçırdı.

Benfica yönetimi, Kerem’i F.Bahçe’ye satmadan önce, SarıKırmızılılarla yaptığı anlaşma gereği, G.Saray’ı transfer koşulları hakkında bilgilendirdi. Sarı-Kırmızılıların 5 iş günü içinde yani 5 Eylül akşamına kadar, Kerem’i, F.Bahçe’nin Benfica’ya ödeyeceği tutarın aynısını vererek transfer etme hakkı bulunuyordu. G.Saray, Benfica’ya yanıt vermek için 5 gün beklerse, F.Bahçe, Kerem’i UEFA Avrupa Ligi için vereceği oyuncu listesine yazamayacaktı.

YAZGAN: AHLÂK DERSİ VERİYORUZ

G.Saray’ın 5 gün bekleyip beklemeyeceği tartışılırken Sarı-Kırmızılı kulübün yöneticisi Eray Yazgan, öncelik haklarını kullanmayacaklarını belirtip “F.Bahçe’nin öncelik hakkımızdan bihaber olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. G.Saray, onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlâk dersi veriyor. Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak” dedi. G.BİRLİĞİ SINAVI - F.Bahçe, Süper Lig’in 4. haftasında bugün saat 19.00’da Ankara’da G.Birliği ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takımın başında antrenör Zeki Murat Göle sahaya çıkacak. F.Bahçe’de sakat Semedo ve Duran oynamayacak.

YUSUF AL HILAL’E

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, genç stoper Yusuf Akçiçek’in transferi için 22 milyon Avro bonservis karşılığı F.Bahçe’yle anlaştı.

İŞTE UEFA FİKSTÜRÜ

F.Bahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki maç fikstürü belli oldu: 24 Eylül Dinamo Zagreb (D), 2 Ekim Nice, 23 Ekim Stuttgart, 6 Kasım Victoria Plzen (D), 27 Kasım Ferencvaros, 11 Aralık Brann (D), 22 Ocak Aston Villa, 29 Ocak FCSB (D).