Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin Slovakyalı defans oyuncusu Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen deneyimli stoperin Konyaspor maçını da kaçıracağı öne sürüldü.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Milan Skriniar, deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Skriniar'ın takıma destek olmak amacıyla kafilede olup olmayacağı ise Cuma günü netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 40 maçta süre bulan Milan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.