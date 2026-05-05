Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

5.05.2026 15:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Milan Skriniar'ın Başakşehir maçının ardından Konyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Slovakyalı defans oyuncusu Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen deneyimli stoperin Konyaspor maçını da kaçıracağı öne sürüldü.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Milan Skriniar, deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Skriniar'ın takıma destek olmak amacıyla kafilede olup olmayacağı ise Cuma günü netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 40 maçta süre bulan Milan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #konyaspor #milan skriniar

İlgili Haberler

Takım otobüsü kurşunlanmıştı... AYM'den Fenerbahçe'nin başvurusu hakkında karar çıktı!
Takım otobüsü kurşunlanmıştı... AYM'den Fenerbahçe'nin başvurusu hakkında karar çıktı! Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe kafilesine 2015’te Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başvuruda, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetti.
Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için iddia: 'Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa...'
Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için iddia: 'Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa...' Tümer Metin, Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi hakkında konuştu. Metin, Aziz Yıldırım'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği için açıklama
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği için açıklama Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün transfer ve kadro planlamasına dair açıklamalarda bulundu.