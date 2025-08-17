Talisca’nın penaltı kaçırdığı maçta Göztepe ile golsüz berabere kaldı: F.Bahçe kayıpta

Fenerbahçe Süper Lig’de bu sezonun ilk maçında deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı. 90+1. dakikada Miroshi’nin Cenk Tosun’a müdahalesinde hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla penaltı verdi. Topun başına geçen Talisca’nın 90+4’teki penaltısını Göztepe kalecisi Lis kurtardı.

KOÇ TARAFTARLA

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçı için İzmir’e gelen Sarı-Lacivertli taraftarları şehir girişindeki alanda karşıladı. Koç, deplasman otobüsüne binip taraftarlarla birlikte Gürsel Aksel Stadı’na geldi. Ayrıca her bir deplasman otobüsünde Sarı-Lacivertli yöneticiler yer aldı.

HAKEM KOL’A TEPTİ

Göztepe maçın 1. dakikasında Amrabat’ın Janderson’un ayağına bastığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol devam kararı verdi, VAR müdahale etmedi. F.Bahçeli Duran’ın Dennis’in yüzüne dirseğinde Göztepe kırmızı kart istedi. Hakem Kol, sarı kart çıkardı. F.Bahçe, 56’da Arda’nın önce kafasına sonra eline gelen topta penaltı bekledi, karar devam oldu.