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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz" açıklamasını yaptı. Koca'nın açıklamasının ardından İstanbul ve Bursa'daki koronavirüs yoğunluğu merak konusu oldu.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca ayrıca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından illerdeki vaka durumuna ilişkin bilgi vermiş ve İstanbul'da vaka sayısının son 1 ayda yüzde 50 arttığını açıklamıştı.

Koca'nın açıklamasının ardından İstanbul ve Bursa'daki koronavirüs yoğunluğu merak konusu oldu.

İşte, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul ve Bursa'nın koronavirüs haritası: