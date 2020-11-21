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Ekim ayında "Batı tüm ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Biz ise köklerimizi dışlayarak 2 asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz. Fikri bir buhranın içinde bulunuyoruz" diyen Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki 'Kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyor ve orada bir gelecek inşa etmek istiyoruz...' sözleri dikkat çekti.
İşte Erdoğan'ın sözlerine gelen yorumlardan bazıları;
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