Erdoğan'dan Avrupa mesajı: ABD'ye de göz kırptı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan ayrıca, "Salgın kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar. Bu yeni dalgayı da kırdığımızda daha güzel günler göreceğiz" dedi.

"REFORMLARDA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de esir alan salgın musibetiyle mücadele için elimizden geleni yapmalıyız. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın ve buralardan hizmet alan vatandaşımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz.

Reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. AK Parti, küresel ekonomik ve siyasi düzenin yeniden inşasında ülkemizi hedeflere ulaştıracak tek partidir. Ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet edeceğiz.

AB VE ABD MESAJI

Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan atılımlarını, önümüze çıkan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdık. Ülkemizi yeniden kendi iç mücadeleleriyle vaktini ve enerjisi harcayan bir yer haline getirmek için terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandılar. Bu saldırılara cevabımızı içerde birlikteliğimizi güçlendirerek verdik.

Suriye'de bizi bir terör devletiyle kuşatmaya kalktılar. Libya'da darbecileri kullanarak bir başka oyunun içine girdiler. Orada da heveslerini kursaklarında bıraktık. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir başka zaferi yaşadık.

Milletimiz için söyleyecek bir sözü olmayanları bir araya getirerek siyaset mühendisliğine giriştiler. Bunda da başarılı olamayacaklar. Ülkemizi büyütme ve zenginleştirme için yeni bir mücadeleye başladık. Amacımız ne içerde ne dışarda kimseyle kavga etmek değildir. Tam tersine dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü işbirliği istiyoruz.

Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik açıktan düşmanca tutumların içinde olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyor ve orada bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde kullanma niyetindeyiz.

Rusya ve İran gibi ülkelerle ilişkilerimizi asla gözardı edemeyiz. Dünyadaki bölgesel paktların hepsiyle işbirliğini geliştirme arayışındayız. Hiçkimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye'yi tamamı yalan ve yanlış olan argümanlarla tehdit ve tecrit etmeye hakkı yoktur.

Kendi bahsettikleri değerleri kendileri çiğneyenlerin ülkemizi eleştirmesinden ve işi yaptırım noktasına getirmesinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle, diplomasiyle, diyalogla çözülemeyecek bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Bu kanalları açık tutmayı sürdüreceğiz. Bize bir adım gelene, birkaç adım gitmekten asla vazgeçmedik.

AK Parti olarak 18 yıldır nasıl bu kararlılıkla çalışmışsak aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."