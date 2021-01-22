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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kişisel Twitter hesabından AKP'ye ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

AKP'nin son durumu hakkında MAK Araştırma Şirketinin ekiplerine sahada çalışma talimatı veren Kulat, elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

"ERKEN SEÇİM OLUR"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKP'nin ciddi bir zafiyet içinde olduğunu ve 18 yıllık iktidarda muhalefet karşısında ilk defa defansta savunma yaptığını dile getiren Kulat, erken seçim olabileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekun sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz.

Muhalefet; "sahada olmaya şu anki kararlılıkla devam ederse" bu yoğun temponun yansıması erken seçim olur. İktidara gelince ilk kez ofansif politika yerine defans yapıyor."

MAK Araştırma Şirketi'nin ekiplerinin yaptığı diğer araştırmayı da aktaran Kulat, yapılan gözlem sonucunda AKP teşkilatlarının işlevini yitirmeye başladığını kaydetti.