Rapora göre, ülkenin şu anki durumundan memnuniyet ve yakın gelecekteki durumuna dair beklentilerde gençlerin umutsuzluğu dikkat çekiyor.
Araştırmaya göre, 2018 ikinci yarısından beri ülkenin şu anki durumundan memnun olanların oranı yüzde 30 civarında seyrederken 2019 yılının sonu itibarı ile yüzde 24’e gerilemişti, 2020 yılında ise tekrar yüzde 30’lara ulaştı. Gençlerin memnuniyet seviyelerinin de beklentilerinin de diğer yaş gruplarına göre daha olumsuz olması dikkat çekti.
ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU SALGIN VE EKONOMİ
Ipsos'un aktardığına göre, salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu ekonomiydi.
Mart ayından itibaren bu durum değişti ve Covid-19 salgını özellikle nisan ve mayıs aylarında açık arayla ülkenin en önemli sorunu haline geldi. Mayıs ayında başlayan kademeli normalleşme ile haziran ayında ekonomi yeniden ilk sıraya yükseldi. Vakaların tekrar artış göstermeye başladığı ağustos ayından itibaren ise salgın ve ekonomi ülkenin en önemli sorunu sıralamasında ilk sırada yer aldı.
HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ 'EKONOMİ DAHA KÖTÜYE GİDER' DİYOR
Rapora göre, her üç kişiden biri 'Ekonomi daha kötüye gider' diyor. Her dört kişiden üçü enflasyonun düşmeyeceğini veya artacağını düşünüyor.
HARCAMA BÜYÜMESİ SON 2 YILIN ALTINDA
Rapor kapsamında Ipsos Hane Tüketim Paneli’nden yıllık sonuçlara da yer verildi. Buna göre hane içi hızlı tüketim ürünleri harcamaları ciro olarak yüzde 16.3 büyüdü ancak harcama büyümesi son 2 yılın altında kaldı.
Pandeminin etkisiyle birlikte haneler bu sene daha seyrek alışverişe gitti, alışverişe gitme sıklığında yüzde 11’lik bir düşüş görüldü. Öte yandan alışveriş başında düşen harcama 2020 yılında yüzde 14.7 artış gösterdi.
"EKONOMİDEKİ SORUNLAR HAYATI DERİNDEN ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR"
Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporunu değerlendiren Ipsos Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Gedik, "Salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu ekonomiydi. Mart ayında bu durum değişti ve Covid-19 Haziran ayına kadar en önemli sorun olarak kamuoyu tarafından belirtildi. Haziran ayında kadim problemimiz ekonomi yeniden ilk sıraya yükseldi. bu kadar can alan korkunç bir salgında bile ekonomideki sorunlar hayatı derinden etkilemeye devam ediyor, bu resimden ekonominin giderek vatandaş için daha da yakıcı bir sorun olmaya başladığı sonucunu çıkarıyorum. Bu tespitte salgının ekonomiyi doğrudan vuruyor olmasının da etkisi yüksek. Her dört kişiden üçü, salgının kişisel ekonomisi için tehlike oluşturduğunu belirtiyor" değerlendirmesini yaptı.
Araştırmanın künyesi hakkında da şu bilgilere yer verildi:
"Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu hazırlanırken Türkiye Barometresi Araştırması ve Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması baz alınmıştır. Her iki araştırma da Ipsos’un finansmanında Ipsos’un Sosyal Araştırmalar hizmet birimi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2020 Türkiye Barometresi Araştırmasının sahası Kasım – Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. 12 IBBS bölgesinden seçilen 15 ilde gerçekleştirilen çalışmanın örneklem sayısı 1300 ve araştırmanın hata payı %95 güven aralığında +/- 2,5’tur. Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması Mart 2020’den bu yana haftalık olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırma Online görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmekte ve örneklem aylık 800 görüşmeden oluşmaktadır. Araştırmanın hata payı %95 güven aralığında +/- 2,5’tur."
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