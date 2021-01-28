3

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU SALGIN VE EKONOMİ

Ipsos'un aktardığına göre, salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu ekonomiydi.

Mart ayından itibaren bu durum değişti ve Covid-19 salgını özellikle nisan ve mayıs aylarında açık arayla ülkenin en önemli sorunu haline geldi. Mayıs ayında başlayan kademeli normalleşme ile haziran ayında ekonomi yeniden ilk sıraya yükseldi. Vakaların tekrar artış göstermeye başladığı ağustos ayından itibaren ise salgın ve ekonomi ülkenin en önemli sorunu sıralamasında ilk sırada yer aldı.

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ 'EKONOMİ DAHA KÖTÜYE GİDER' DİYOR

Rapora göre, her üç kişiden biri 'Ekonomi daha kötüye gider' diyor. Her dört kişiden üçü enflasyonun düşmeyeceğini veya artacağını düşünüyor.

HARCAMA BÜYÜMESİ SON 2 YILIN ALTINDA

Rapor kapsamında Ipsos Hane Tüketim Paneli’nden yıllık sonuçlara da yer verildi. Buna göre hane içi hızlı tüketim ürünleri harcamaları ciro olarak yüzde 16.3 büyüdü ancak harcama büyümesi son 2 yılın altında kaldı.

Pandeminin etkisiyle birlikte haneler bu sene daha seyrek alışverişe gitti, alışverişe gitme sıklığında yüzde 11’lik bir düşüş görüldü. Öte yandan alışveriş başında düşen harcama 2020 yılında yüzde 14.7 artış gösterdi.