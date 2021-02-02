<p>Boğaziçi Üniversitesi’ndeki dün yaşanan gözaltıların ardından, emek ve demokrasi güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu.&nbsp;</p>
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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki dün yaşanan gözaltıların ardından, emek ve demokrasi güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu. 

<p>Eyleme katılmak üzere yola çıkan bazı Boğaziçili öğrenciler, üniversite yakınındaki otobüs durağında gözaltına alındı, bazı öğrenciler de “yasak” denilerek Kadıköy vapuruna alınmadı.</p>
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Eyleme katılmak üzere yola çıkan bazı Boğaziçili öğrenciler, üniversite yakınındaki otobüs durağında gözaltına alındı, bazı öğrenciler de “yasak” denilerek Kadıköy vapuruna alınmadı.

<p>Kadıköy Rıhtım'daki eylemde, çok sayıda öğrenci ve yurttaş gözaltına alınırken, yoğun biber gazı nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.<br></p>
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Kadıköy Rıhtım'daki eylemde, çok sayıda öğrenci ve yurttaş gözaltına alınırken, yoğun biber gazı nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.

<p>Valiliğin ve Kaymakamlığın yasakladığı eylemde, toplanan yurttaşlara polis müdahale etti.</p>
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Valiliğin ve Kaymakamlığın yasakladığı eylemde, toplanan yurttaşlara polis müdahale etti.

<p>İşte Boğaziçi protestosundan çarpıcı görüntüler...</p>
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İşte Boğaziçi protestosundan çarpıcı görüntüler...

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